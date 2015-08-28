حملة "طلعت ريحتكم" اللبنانية تدعو للتظاهر غدا فى ساحة الشهداء

دعت حملة "طلعت ريحتكم" التى قادت الحراك الذى تشهده لبنان للمطالبة بحل أزمة النفايات ، اللبنانيين للمشاركة غدا فى مسيرة تنطلق من وزارة الداخلية فى الحمرا إلى ساحة الشهداء (أكبر ساحات بيروت) لمحاسبة كل من أطلق النار من القوى الأمنية.

وحددت الحملة أهدف تظاهراتها غدا فى المطالبة باستقالة وزير البيئة اللبنانى محمد المشنوق لفشله فى تفادى مشكلة النفايات ، والتأكيد على ضرورة تحرير أموال البلديات ، وإجراء انتخابات نيابية.

>وعلى صعيد متصل ، أعلنت قوى الأمن الداخلى اللبنانية أنها أوقفت شخصا متهما بإحراق دراجة نارية تابعة للجمارك الثلاثاء الماضى فى ساحة رياض الصلح قبالة مقر مجلس الوزراء اللبنانى خلال أعمال الشغب التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.

وأوضحت قوى الأمن الداخلى - فى بيان لها اليوم - أن هذا الشخص متهم أيضا بالقيام بـ"أعمال شغب".

>