أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بعد فشله في شراء بيراهينو.. توتنام يضم مهاجم باير ليفركوزن

Google+ Print
بعد فشله في شراء بيراهينو.. توتنام يضم مهاجم باير ليفركوزن بعد فشله في شراء بيراهينو.. توتنام يضم مهاجم باير ليفركوزن

(إفي): أعلن نادي توتنام الإنجليزي اليوم الجمعة رسميا ضم المهاجم الكوري الجنوبي الدولي سون هيونج مين قادما من باير ليفركوزن للمواسم الخمسة المقبلة.

وانتقل سون (23 عاما) إلى توتنام مقابل نحو 22 مليون جنيه إسترليني بعقد يستمر حتى يونيو 2020.

وقال سون الذي سيرتدي القميص رقم 7، في تصريحات لموقع النادي إنه يتمنى التأقلم مع فريقه الجديد وتقديم كل ما في وسعه في أقرب وقت ممكن.

وانضم سون، الذي ينتظر حصوله على تصريح العمل اللازم لجميع اللاعبين القادمين من دول من خارج الاتحاد الأوروبي، إلى باير ليفركوزن في 2013 قادما من هامبورج.

وشارك سون في 87 مباراة مع باير ليفركوزن سجل خلالها 29 هدفا، فيما خاض 44 مباراة مع منتخب كوريا الجنوبية وسجل 11 هدفا.

وجاء انضمام سون لتوتنام ليحل محل الإسباني روبرتو سولدادو الذي انتقل لفياريال، وذلك بعد أن تخلى السبيرز عن رغبته في ضم المهاجم الإنجليزي سايدو بيراهينو من وست بروميتش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع