بعد فشله في شراء بيراهينو.. توتنام يضم مهاجم باير ليفركوزن

(إفي): أعلن نادي توتنام الإنجليزي اليوم الجمعة رسميا ضم المهاجم الكوري الجنوبي الدولي سون هيونج مين قادما من باير ليفركوزن للمواسم الخمسة المقبلة.

وانتقل سون (23 عاما) إلى توتنام مقابل نحو 22 مليون جنيه إسترليني بعقد يستمر حتى يونيو 2020.

وقال سون الذي سيرتدي القميص رقم 7، في تصريحات لموقع النادي إنه يتمنى التأقلم مع فريقه الجديد وتقديم كل ما في وسعه في أقرب وقت ممكن.

وانضم سون، الذي ينتظر حصوله على تصريح العمل اللازم لجميع اللاعبين القادمين من دول من خارج الاتحاد الأوروبي، إلى باير ليفركوزن في 2013 قادما من هامبورج.

وشارك سون في 87 مباراة مع باير ليفركوزن سجل خلالها 29 هدفا، فيما خاض 44 مباراة مع منتخب كوريا الجنوبية وسجل 11 هدفا.

وجاء انضمام سون لتوتنام ليحل محل الإسباني روبرتو سولدادو الذي انتقل لفياريال، وذلك بعد أن تخلى السبيرز عن رغبته في ضم المهاجم الإنجليزي سايدو بيراهينو من وست بروميتش.