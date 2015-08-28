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لوف يعلن قائمة ألمانيا لتصفيات اليورو.. ولاعب ليفربول يظهر لأول مرة

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لوف يعلن قائمة ألمانيا لتصفيات اليورو.. ولاعب ليفربول يظهر لأول مرة لوف يعلن قائمة ألمانيا لتصفيات اليورو.. ولاعب ليفربول يظهر لأول مرة

(إفي): أعلن يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، اليوم الجمعة قائمة الـ 23 لاعبا الذين تم استدعاؤهم لخوض مباراتي بولندا واسكتلندا القادمتين ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2016" بفرنسا.

وكانت أحدث الوجوه المتواجدة بالقائمة هو ظهير فريق ليفربول الإنجليزي، إيمري كان، الذي لم يسبق له تمثيل الأول من قبل.

ويخوض المنتخب الألماني مباراته الأولى أمام المنتخب البولندي في مدينة فرانكفورت الألمانية يوم 4 سبتمبر طامعا في تجريد ضيفه من الصدارة التي تبعده عن "المانشافت" بفارق نقطة وحدة.

ثم يخرج منتخب "الماكينات" لمدينة جلاسجو الاسكتلاندية يوم 7 سبتمبر بحثا عن توسيع الفارق مع الإسكتلنديين الذي يبعدون عن الألمان بفارق نقطتين.

وجاءت القائمة الكاملة المختارة للمباراة على النحو التالي: لحراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ)- مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/إسبانيا)- رون روبرت زيلر (هانوفر 96).

للدفاع: جيروم بواتينج (بايرن ميونخ)- ماتياس جينتر وماتس هوملز (بروسيا دورتموند)- جوناس هيكتور (كولون)- شكودران مصطفي (فالنسيا/إسبانيا)- سيباستيان رودي (هوفنهايم)- إيمري كان (ليفربول).

للوسط: كريم بلعربي وكريستوفر كرامر (باير ليفركوزن)- إيلكاي جوندوجان وماركو ريوس (بروسيا دورتموند)- توني كروس (ريال مدريد/إسبانيا)- توماس مولر (بايرن ميونخ)- مسعود أوزيل (آرسنال/إنجلترا)- لوكاس بودولسكي (جالاتا سراي/تركيا)- أندري شورله (فولفسبورج)- باستيان شفاينشتايجر (مانشستر يونايتد/إنجلترا).

للهجوم: ماريو جوتزه (بايرن ميونخ)- ماكس كروز (فولفسبورج)- كيفن فولاند (هوفنهايم). (إفي)

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