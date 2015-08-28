مورينيو 100 تشيلسي - ما حققه البرتغالي المجنون الذي تفوق على فيرجسون

مواجهة تاريخية أمام كريستال بالاس في انتظار تشيلسي مورينيو. مواجهة هي رقم 100 لمورينيو على ملعب ستامفورد بريدج. فماذا فعل في99 مباراة خاضها على ملعب البلوز.

كريستال بالاس يحل ضيفا على تشيلسي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواجهة تاريخية لمورينيو فهي المواجهة رقم 100 له مع تشيلسي على ملعب البلوز ستامفورد بريدج منذ أن تولى تدريب الفريق في الولاية الأولى عام 2004.

مورينيو الذي تولى تدريب تشيلسي موسم 2004 واستمر لـ2007 عاد من جديد إلى تدريب البلوز موسم 2013 ومستمر حتى الآن.

وخلال تلك الفترة مع البلوز لعب مورينيو 99 مباراة على ملعب ستامفورد بريدج.

والآن حان وقت المواجهة رقم 100. فكيف كانت نتائج مورينيو في 99 مباراة في ستامفورد؟

شبكة سكاي سبورتس نشرت تقريرا عن كل ما قدمه مورينيو خلال 99 مباراة مع البلوز. يستعرض FilGoal.com أبرز ما جاء فيه.

الفريد من نوعه

هل تعلم إن مورينيو وخلال 99 مباراة له مع تشيلسي على ملعب الأخير لم يخسر إلا مباراة واحدة فقط.

نعم مباراة واحدة.

فخلال 99 مباراة فاز تشيلسي مورينيو في 76 مباراة جاءت 46 خلال ولايته الأولى من موسم 2004 وحتى 2007 و30 مباراة منذ عودته موسم 2013 وحتى الآن.

بينما تعادل في 22 مباراة. 14 خلال الولاية الأولى و8 خلال الولاية الثانية.

الخسارة الوحيدة كانت أمام سندرلاند في أبريل 2014 في الدقائق الأخيرة.

وسجل تشيلسي 204 هدفا. 123 هدفا خلال الولاية الأولى و81 خلال الولاية الثانية.

واستقبلت شباك تشيلسي 50 هدفا. 28 خلال الولاية الأولى و22 خلال الثانية.

لتصبح نسبة تحقيق تشيلسي مورينيو للانتصارات في ستامفورد 76.8%.

الأول والأكثر والأفضل

أول مباراة لمورينيو مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج كانت أمام مانشستر يونايتد.

تشيلسي يفوز 1-0 في أغسطس 2004 بفضل هدف إيدور جوديونسون.

أكثر لاعب شارك مع تشيلسي خلال الـ99 مباراة مع مورينيو هو المدافع الدولي جون تيري.

تيري ظهر في 93 لقاء من أصل 99 مباراة لمورينيو على ستامفورد.

ديديه دروجبا هو أكثر لاعب سجل بقميص البلوز خلال الـ99 مباراة.

35 هدفا للفيل الإيفواري.

بينما فرانك لامبارد هو أكثر من صنع أهداف بـ23 هدفا خلال 99 مباراة.

الانتصار الأكبر كان أمام أرسنال. 6-0 في مارس 2014.

بينما نيوكاسل هو أكثر فريق نجح تشيلسي مورينيو في تحقيق الانتصار عليه في ستامفورد. 5 مرات.

الأفضل من فيرجسون

ما حققه مورينيو خلال 99 مباراة على ملعبه مع تشيلسي يجعله متفوقا على كافة مدربين الدوري.

مورينيو في المركز الأول بـ250 نقطة حققها من 99 مباراة على ملعبه.

السير أليكس فيرجسون في المركز الثاني بـ234 نقطة من أول 99 مباراة له على مسرح الأحلام.

رافائيل بينيتيث في المركز الثالث بـ231 نقطة من أول 99 مباراة مع ليفربول في الأنفيلد.

آرسين فينجر في المركز الرابع بـ226 نقطة من أول 99 مباراة مع أرسنال على ملعب الفريق اللندني.

فماذا يفعل مورينيو في المباراة الـ100 له مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج؟