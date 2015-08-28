لاجازيتا: صلاح أساسيا مع روما ضد يوفنتوس .. ولكن

محمد صلاح أساسيا مع روما أمام يوفنتوس في قمة إيطاليا. هكذا تحدثت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية عن التشكيل المتوقع للفريقين.

يوفنتوس يحل ضيفا على روما في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما في قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

روما فشل في تحقيق الفوز بالجولة الأولى واكتفى بالتعادل 1-1 أمام هيلاس فيرونا.

يوفنتوس سقط على أرضه ووسط جماهيره أمام أودينيزي 1-0.

لتزداد قمة إيطاليا اشتعالا. والمتعة مضمونة مع روما ويوفنتوس.

ونشرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت كالمعتاد التشكيل المتوقع للفريقين قبل المباراة والذي شهد تواجد صلاح أساسيا.

فيما توقعت الصحيفة تواجد فرانشيسكو توتي على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل روما المتوقع لمواجهة يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويشيتش تشيزني

الدفاع: مايكون - كاستان - مانولاس - لوكاس دين

الوسط: بيانيتش - دي روسي - ناينجولان

الهجوم: صلاح - دجيكو - ياجو.

تغيرات عن الجولة الأولى

في اللقاء الأول توقعت لاجازيتا أن يبدأ ياجو من البداية على حساب جيرفينيو وهو ما لم يحدث. إذ شهد اللقاء جيرفينيو منذ البداية وجلس ياجو على مقاعد البدلاء.

هذه المرة. تتوقع لاجازيتا البدء بالصفقة الجديدة لوكاس دين مدافع باريس سان جيرمان بدلا من توروسيديس.

إلى جانب عودة مايكون للمشاركة بدلا من فلورينزي.

وفي حالة ظهور روما بهذا التشكيل فإن رودي جارسيا سيجري 3 تغيرات على التشكيل الذي واجه فيرونا.

تشكيل يوفنتوس

على الجانب الأخر توقعت لاجازيتا أيضا تغيرات في تشكيل يوفنتوس.

فسيظهر أسم فيرناندو لورينتي من البداية في خط الهجوم إلى جانب ماريو ماندزوكيتش.

في الجولة الأولى ظهر كينجسيلي كومان في خط الهجوم بجوار ماندزوكيتش ولكن لم يقدم المطلوب فخرج بعد مرور ساعة من اللعب.

وفيما يلي تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة روما..

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

الدفاع: أندريا بارزالي- ليوناردو بونوتشي- جورجيو كيلليني

الوسط: ستيفان ليشتستاينر - روبرتو بيرييرا- بول بوجبا - سيموني بادوان - باتريس إيفرا

الهجوم: موراتا - ماندزوكيتش.