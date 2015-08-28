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محافظ المنوفية: بروتوكول مع جهاز الخدمة الوطنية لصيانة المدارس

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محافظ المنوفية: بروتوكول مع جهاز الخدمة الوطنية لصيانة المدارس محافظ المنوفية: بروتوكول مع جهاز الخدمة الوطنية لصيانة المدارس
وقع الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم، بروتوكول تعاون بين محافظة المنوفية وجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع لتنفيذ أعمال صيانة المدارس على مستوى المحافظة، وذلك لسرعة إنجاز وتسليم المدارس المطلوبة بخطة المديرية بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه، بحيث يحق للمحافظة زيادة عدد المدارس فى حالة وجود اعتمادات مالية ويلتزم جهاز الخدمة الوطنية بإخطار المحافظة بما تم الانتهاء منه من أعمال لتقوم المحافظة بتشكيل لجنة مشتركة لتسلم المدارس التى تم الانتهاء من صيانتها.

وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى حيث إنه تتضافر أجهزة الدولة بالكامل وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، يذكر أنه عقد رئيس الوزراء 3/8/2015 اجتماعًا لمجلس المحافظين الذى تناول قيام المحافظين كل فيما يخصه بحصر المدارس التى تحتاج إلى أعمال الصيانة وقيام المحافظين باتخاد كافة التدابير طبقًا لاحتياجات وأولويات كل محافظة والطريقة التى تلائمها حتى يمكن أن تبدأ العام الدراسى بشكل جيد.
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