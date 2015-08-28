التحقيق فى انتداب ملاحظين لامتحانات ثانوية بنى سويف الأزهرية

أحال الشيخ طلبة عبدالنبي رئيس الادارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية لجنة ندب الموجهين والمعلمين لامتحانات الدور الثاني للثانوية إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية لقيامهم باختيار ملاحظين لا يحملون مؤهلا عاليا في مخالفة للقواعد والتعليمات.

يأتي القرار الذي أعلن خلال بيان صحفي اليوم بعد أن رصدت غرفة العمليات برئاسة وكيل المنطقة للعلوم الشرعية والعربية الشيخ عصام سيد رياض ، انتداب بعض الموجهين والمعلمين من التعليم الابتدائي غير حاصلين على مؤهلات عليا للملاحظة في امتحانات الدور الثاني للثانوية بالمخالفة للقواعد والتعليمات وذلك خلال التقرير الذي قدمه مستشاري القطاع فوزي أحمد جاد و أحمد محمد السيد كنتيجة لجولتهم التفقدية للإمتحانات.

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