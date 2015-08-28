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بالصور…وزير الأوقاف يعين سبع شباب في مناصب قيادية

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بالصور…وزير الأوقاف يعين سبع شباب في مناصب قيادية بالصور…وزير الأوقاف يعين سبع شباب في مناصب قيادية

اثناء الاجتماع

أسفر لقاء وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة بالأئمة المتميزين بالديوان العام بالوزارة أمس الخميس الموافق 27 / 8 / 2015م بحضور الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري دويدار وكيل أوقاف القليوبية عن اختيار عدد من القيادات المتميزة من حملة الدكتوراه والماجستير على النحو التالي :
> الشيخ/ خالد أحمد محمود محمد – مديرًا للدعوة بالفيوم .
> الشيخ / أبو الحسن السيد السيد حجاج – مدير إدارة بأوقاف القاهرة .
> الشيخ / محمود الهلالى عبد الصمد – مدير إدارة بأوقاف القاهرة .
> الشيخ / على ماهر يوسف – مدير إدارة بأوقاف القاهرة .
> الشيخ / محمد على طليبة – مدير إدارة بأوقاف القاهرة .
> الشيخ / رمضان عبد السميع إبراهيم – بحوث الدعوة بالديوان العام.
> الشيخ/ محمد سيد سيد إبراهيم – التفتيش العام .

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