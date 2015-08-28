بالصور…وزير الأوقاف يعين سبع شباب في مناصب قيادية

أسفر لقاء وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة بالأئمة المتميزين بالديوان العام بالوزارة أمس الخميس الموافق 27 / 8 / 2015م بحضور الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري دويدار وكيل أوقاف القليوبية عن اختيار عدد من القيادات المتميزة من حملة الدكتوراه والماجستير على النحو التالي :

> الشيخ/ خالد أحمد محمود محمد – مديرًا للدعوة بالفيوم .

> الشيخ / أبو الحسن السيد السيد حجاج – مدير إدارة بأوقاف القاهرة .

> الشيخ / محمود الهلالى عبد الصمد – مدير إدارة بأوقاف القاهرة .

> الشيخ / على ماهر يوسف – مدير إدارة بأوقاف القاهرة .

> الشيخ / محمد على طليبة – مدير إدارة بأوقاف القاهرة .

> الشيخ / رمضان عبد السميع إبراهيم – بحوث الدعوة بالديوان العام.

> الشيخ/ محمد سيد سيد إبراهيم – التفتيش العام .