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الإخوان يهددون باغتيال مدير أمن الفيوم

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اللواء ناصر العبد

اللواء ناصر العبد

نشر ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشريعة، بيانًا، هدد فيه باغتيال اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، وضباط الداخلية، على خلفية مقتل إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوة من الشرطة.

وكان إرهابيان لقيا مصرعهما بالفيوم في اشتباكات مع قوات الأمن، أثناء مداهمة وكر كان يختبئان فيه بمركز طامية، وتنفيذًا لقرارات الضبط والإحضار الصادرة بحقهما من النيابة العامة لاتهامهما بارتكاب عدد من الحوادث التي راح ضحيتها بعض رجال الشرطة والمدنيين والأطفال بالفيوم ومنها إطلاق النار على سيارة ترحيلات الوادي الجديد التي استشهد فيها شرطي وأصيب ثلاثة من زملائه.

 

 

 

بيان

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