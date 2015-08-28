أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

الرمان لـ تبييض البشرة بسرعة

Google+ Print
الرمان لـ تبييض البشرة بسرعة الرمان لـ تبييض البشرة بسرعة

الجمعة 28-08-2015 15:09

يعتبر الرمان واحداً من أكثر الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمفيدة لـ تبييض البشرة والمحافظة على شبابها. بالإضافة إلى تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الوجه واليدين وكامل البشرة. فتناول الرمان الطازج مرةً أو مرتين يوميًّا يبيّض البشرة من الداخل. فضلًا عن إمكانية فرك حبات الرمان على البشرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة بها؛ فالرمان يعتبر من أبرع الفواكه التي يمكنها أن تبيّض بشرتك. 


إليك هذا القناع من الرمان لتفتيح البشرة والمحافظة على شبابها:

قد يعجبك : 

المكونات:
1. ملعقتان من الرمان.
2. كوب من الشوفان.
3. ملعقتان من العسل.
4. ملعقتان من اللبن.
الطريقة:
1. اهرسي الرمان ثم امزجيه مع باقي المكونات جيداً.
2. ضعي المزيج على بشرتك واتركيه إلى أن يجف.
3. اشطفي وجهك بالماء الفاتر مرةً، ثم بالبارد مرةً أخرى.
4. دللي بشرتك بتمرير ملعقة من عصير الرمان الطازج عليها.
5. يمكنك زيادة الكمية مع استخدام هذا المزيج أيضاً على المرفقين والركبتين لإزالة الجلد الميت وتفتيحهم.

تابعي أيضاً:

الحلزون على الوجه للتخلص النهائي من حبّ الشباب

إزالة شعر الوجه في المنزل على طريقة النجمات

أغلى وجه في العالم بـ 162000$ وموضة التأمين على المؤخرة


 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي