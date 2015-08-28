الرمان لـ تبييض البشرة بسرعة

يعتبر الرمان واحداً من أكثر الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمفيدة لـ تبييض البشرة والمحافظة على شبابها. بالإضافة إلى تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الوجه واليدين وكامل البشرة. فتناول الرمان الطازج مرةً أو مرتين يوميًّا يبيّض البشرة من الداخل. فضلًا عن إمكانية فرك حبات الرمان على البشرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة بها؛ فالرمان يعتبر من أبرع الفواكه التي يمكنها أن تبيّض بشرتك.



إليك هذا القناع من الرمان لتفتيح البشرة والمحافظة على شبابها:

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المكونات:

1. ملعقتان من الرمان.

2. كوب من الشوفان.

3. ملعقتان من العسل.

4. ملعقتان من اللبن.

الطريقة:

1. اهرسي الرمان ثم امزجيه مع باقي المكونات جيداً.

2. ضعي المزيج على بشرتك واتركيه إلى أن يجف.

3. اشطفي وجهك بالماء الفاتر مرةً، ثم بالبارد مرةً أخرى.

4. دللي بشرتك بتمرير ملعقة من عصير الرمان الطازج عليها.

5. يمكنك زيادة الكمية مع استخدام هذا المزيج أيضاً على المرفقين والركبتين لإزالة الجلد الميت وتفتيحهم.

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