المتهمون بقتل رقيب شرطة بقليوب: موتناه عشان كان هيمسكنا واحنا بنسرق عربية

أدلى المتهمون بقتل رقيب شرطة خلال مطاردة أمنية بقليوب باعترافات تفصيلية حول ارتكابهم للجريمة أمام أحمد المنوفى، وكيل أول نيابة قليوب.

واعترف المتهمون وهم كل من "عبد الله س" 20 سنة، و"محمد س"، و"عبد المؤمن ع" 20 سنة فى تحقيقات النيابة بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى للسرقة، وأنه فى يوم الواقعة قاموا بالتجول فى الشوارع ومعهم أسلحة نارية وبيضاء لسرقة أى سيارة، وعندما شاهدوا سيارة "كيا" تقف فى أحد الشوارع بقليوب قرروا سرقتها، وفى تلك اللحظات فوجئوا بأفراد الشرطة يحاولون الإمساك بهم ومطاردتهم، فقام المتهم الثالث بإطلاق الرصاص من بندقية آلى على رقيب الشرطة فلقى مصرعه.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين كانوا يحاولون سرقة إحدى السيارات وعندما شاهدت الحراسة المتهمين قاموا بمطاردتهم فلقى مخبر مصرعه، وأصيب أحد المتهمين وتم نقل الجثة والمصاب تحت الحراسة إلى مستشفى قليوب العام، وأن الحادث جنائى وليس سياسيا.

وتلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بقيام مجموعة من المسجلين خطر بمحاولة سرقة بقليوب، واشتبك المتهمون بتبادل لإطلاق الرصاص مع قوة من الشرطة فلقى مخبر مصرعه ويدعى "عبد الباقى عبد الوهاب"، وتمكنت القوة من إصابة أحد المتهمين، وتم ضبطه ويدعى "عبد الله سعيد" مسجل شقى خطر سرقات، وأكدت التحريات أن الحادث جنائى وليس سياسيًا.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6222 جنح قسم قليوب لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق برئاسة رفعت فيصل مدير النيابة، وأصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.



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