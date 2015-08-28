بالصور.. جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتى تهريب نقد أجنبى وهواتف محمولة

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب برئاسة السيد رزق محاولتى تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية بهذا الخصوص، وكمية من الهواتف المحمولة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن المحاولة الأولى كانت تهريب كمية من النقد الأجنبى، حيث اشتبه كل من طارق عبداللاه رئيس قسم الحركة ورجب بحيرى مأمور حركة فى أحد الركاب المصريين المسافرين إلى دبى، وبتفتيشه تم العثور على 745 ألف ريال سعودى مخبأه بين الخبز داخل أمتعته الشخصية.

وأضاف المصدر أن المحاولة الثانية كانت تهريب هواتف محمولة، حيث اشتبه كل من عمرو عيد مأمور الحركة وطارق صلاح مدير الوردية فى أحد الركاب القادمين من الكويت، وبتفتيشه تم العثور على 40 هاتفا محمولا ماركة "آيفون 64 جيجا"، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للمضبوطات قدرت بنحو 240 ألف جنيه.

>وأشار إلى أن محمد العتال رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرى تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.



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