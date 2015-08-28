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انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع تكييفات فى العبور

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انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع تكييفات فى العبور انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع تكييفات فى العبور
أمرت نيابة العبور، برئاسة المستشار أحمد عيسى، رئيس النيابة، بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق نشب داخل مصنع تكييفات وصناعات هندسية بمدينة العبور والذى استمر لمدة ساعة دون خسائر فى الأرواح.

وتلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عبد الحفيظ الخولى، رئيس فرع البحث الجنائى، بنشوب الحريق فى مصنع تكييفات وصناعات هندسية، وعلى الفور انتقل اللواء على عبد المقصود، مدير إدارة الحماية المدنية، و8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار مؤمن سالمان، المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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