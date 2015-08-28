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الأهلي يعلن قائمة المعسكر الإسباني..والسعيد ووليد يلحقان بالبعثة

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الأهلي يعلن قائمة المعسكر الإسباني..والسعيد ووليد يلحقان بالبعثة الأهلي يعلن قائمة المعسكر الإسباني..والسعيد ووليد يلحقان بالبعثة

أعلن الجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى قائمة فريقه لرحلة اسبانيا المرتقبة صباح غد السبت استعداداً لخوض ودية خيتافى المرتقبة الخميس المقبل.

وجاءت قائمة الاهلى كالتالى ..

احمد عادل ومسعد عوض واحمد ربيع الشيخ فى حراسة المرمى ومحمد نجيب وشريف حازم وشريف عبد الفضيل وصبرى رحيل واحمد فتحى ومحمد هانى وباسم على وحسام عاشور وحسام غالى وصالح جمعة وعماد متعب واحمد عبد الظاهر وماليك ايفونا ومحمد ناجى جدو واحمد عبد الرسول وحسام جلال.

وبات من المنتظر ان يلحق ببعثة الاهلى فى اسبانيا كلاً من عبد الله السعيد لاعب الفريق المتواجد فى امريكا للإطمئنان على زوجته التى وضعت مولوده الثالث ، الى جانب وليد سليمان الذى يدخل عش الزوجية مساء اليوم.

 

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