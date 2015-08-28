السعودية تعلن وصول الطائرة الإغاثية العاشرة إلى اليمن

أعلنت السعودية وصول الطائرة الإغاثية العاشرة التى سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مطار عدن، والتى تحمل 10 أطنان من المواد الطبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه المساعدات تأتى إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمنى الشقيق ومتابعة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأمر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتأمين طائرات شحن تابعة لقيادة القوات الجوية الملكية السعودية لتسيير جسر جوى لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية وعلى متنها فريق متخصص من المركز.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمى لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ أن هذه الرحلة تحمل 10 أطنان من المواد الطبية التى ستوزع فى اليمن على مستشفيات ومراكز ومحافظات اليمن.

وأكد أن التنوع فى الطائرات الإغاثية يأتى لتحقيق المتطلبات الأساسية التى يحتاجها المواطن اليمنى وأن الجسر الإغاثى مستمر تحت إشراف مباشر من المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ووفق خطط وبرامج أعدها المركز لهذا الغرض بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة الشرعية اليمنية.

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