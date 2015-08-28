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6 نصائح لصحة أظافرك فى الصيف أهمها اشرب ميه وادهنها ثوم

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6 نصائح لصحة أظافرك فى الصيف أهمها اشرب ميه وادهنها ثوم 6 نصائح لصحة أظافرك فى الصيف أهمها اشرب ميه وادهنها ثوم
فى الصيف تتأثر كل أعضاء الجسم بسبب درجات الحرارة المرتفة، وأشعة الشمس الساطعة، وارتفاع درجات الرطوبة يساعد على إصابة الجسم بالجفاف، ويجعل الشعر والأظافر والبشرة عرضة للتشقق وظهور أعراض الجفاف الشديد.

بعض النصائح والأطعمة والمشروبات والزيوت الصحية للحفاظ على الأظافر صحية فى فضل الصيف
>الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية أكد أهمية وقاية الجسم من آثار حر الصيف، والوقاية من الرطوبة بشكل عام، لأنها سبب فى الأضرار بالجسم وأعضائه، وعلى الأخص صحة الأظافر، ولذا نصح أيمن بمجموعة من النصائح التى يحافظ بها الإنسان على أظافره صحية وغير جافة خلال الصيف منها:

- اشرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم وبالأخص فترة الصباح.
>- تناول الخضراوات الورقية والجرجير والخس، لزيادة ترطيب الجسم بما فيهم الأظافر.
>- الفاكهة بأنواعها سبب فى ترطيب الأظافر وقوتها.
>- العصائر الطبيعية تزيد من قوة الأظافر.
>- ادهنها بالثوم أو زيته أو بثماره فهى تساعد على تقوية الأظافر.
>- ادهنها زيوت الزيتون البكر، لزيادة قوتها وتقليل جفافها.

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مصر 365