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مدير أمن سوهاج: جنازة عسكرية للأمين الشهيد.. ونكثف جهودنا لضبط الجناة

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مدير أمن سوهاج: جنازة عسكرية للأمين الشهيد.. ونكثف جهودنا لضبط الجناة مدير أمن سوهاج: جنازة عسكرية للأمين الشهيد.. ونكثف جهودنا لضبط الجناة

 

قال اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، في تصريح لوكالة أونا للأخبار، إن أجهزة الأمن تكثف جهودها لتحديد هوية قاتلي أمين الشرطة الذى استشهد متأثرًا بإصابته بطلقات نارية أثناء عودتة من عملة بقسم شرطة طهطا صباح، اليوم الجمعة، وضبط السلاح المستخدم والتعرف على الدافع وراء تلك الجريمة.

أضاف مدير الأمن أن المديرية سوف تقيم جنازة عسكرية للشهيد بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية لأسرته.

وكان مجهولون قد تعدوا على أمين شرطة من قوة مباحث مركز شرطة طهطا أثناء عودته من عملة مستقلا دراجته البخارية فى طريقه إلى محل إقامته بقرية نزلة القاضى مستخدمين سلاح نارى الامر الذى ادى لاستشهادة فى الحال وتبين أن أمين الشرطة يدعى عقل محمد مصطفى أحمد من قوة مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج.

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