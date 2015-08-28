رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال الإنشاءات بملاعب المدينة الجامعية

تفقد الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج اليوم الجمعة، أعمال الإنشاءات القائمة بملاعب المدينة الجامعية بنات للوقوف على ما تم إنجازه منها، ورافقه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد عبد الحفيظ أمين الجامعة، والمهندس حسين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة واللواء ثروت خطاب مدير الأمن الإدارى بالجامعة .

وشهد رئيس الجامعة المراحل التى تم الانتهاء منها من تمهيد لأرضية الملاعب ومستوى الإضاءة، وشدد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال وتجهيزاتها تمهيدا لافتتاحها قبل العام الدراسى لخدمة طلاب كلية التربية الرياضية بالجامعة.