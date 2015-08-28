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مباحث تموين القليوبية تضبط مصنع أجبان وبضائع منتهية الصلاحية

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مباحث تموين القليوبية تضبط مصنع أجبان وبضائع منتهية الصلاحية مباحث تموين القليوبية تضبط مصنع أجبان وبضائع منتهية الصلاحية
شنت مباحث بالقليوبية حملة مكبرة على أسواق المحافظة أسفرت عن ضبط مصنع بدون ترخيص ومنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وتلقى العميد حسام فوزى، رئيس مباحث القليوبية، معلومات من المصادر السرية تفيد بوجود عدد من المصانع والمحلات تعمل دون ترخيص وتعرض منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأمر اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، بشن حملة مكبرة أشرف عليها اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية، وأسفرت عن ضبط "أحمد ف. ع." (33 سنة) مسئول عن مصنع لتصنيع الجبنة بقرية قلما مركز قليوب لإدارته المصنع دون ترخيص، وتم ضبط غرفة تبريد و2 غلاية لبن سعة 1000 كجم و250 علبة بلاستيك بداخلها جبنة مش زنة العلبة 500 جم بإجمالى 125 كجم، و45 علبة جبنة بيضة زنة العلبه 500 جم بإجمالى 22.50 كجم منتج نهائى معد وجاهز للبيع.

كما تم ضبط "أحمد و. ع" 28 سنة - صاحب محل لبيع الجبن الأبيض - مركز طوخ لحيازته وعرضه سلعا منتهية الصلاحية وضبط 3 كرتونة "مقرمشات بكل كرتونة "24 كيس" إنتاج 1/12/2014 صالحة لمدة 3 شهور، و"4 صفائح جبنة بيضاء"، زنة الصفيحة 10 كجم بإجمالى 40 كجم إنتاج 3/2014 صلاحية عام.

كما تم ضبط "عبد الغفور.أ" - 26 سنة - المسئول عن محل بقالة جملة بقسم أول شبرا الخيمة لحيازته وعرضه للبيع ملح طعام بدون بيانات تفيد بمحتوى العبوة أو الشركة المنتجة، وبدون فواتير تدل على مصدره و8 باكتات ملح طعام بكل باكتة و"20 كيس"، زنة 250 جم بإجمالى وزن 40 كجم.

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مصر 365

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