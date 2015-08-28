أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى مركز كفر سعد بدمياط والداخلية "إيد واحدة" لضبط السجناء الهاربين

Google+ Print
أهالى مركز كفر سعد بدمياط والداخلية "إيد واحدة" لضبط السجناء الهاربين أهالى مركز كفر سعد بدمياط والداخلية "إيد واحدة" لضبط السجناء الهاربين
تواصل الأجهزة الأمنية بدمياط، وبمعاونة الأهالى، عمليات البحث عن المساجين الهاربين من سجن مركز كفر سعد العمومى، ومن بينهم نبيل عطية، وأحمد الباز، وإبراهيم أبو زيد، والسعيد عوضين، ورمضان عسل.

وقام 8 مساجين صباح اليوم بالاعتداء على حارس السجن أثناء عملية تنظيف العنبر ونقل القمامة منها وفروا هاربين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 من بينهم وفر الباقى هربًا.

وقامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمنى على مداخل ومخارج مركز كفر سعد والطرق السريعة لسرعة ضبط المتهمين الهاربين. ويذكر أن معظم المساجين من المسجلين جنائيًا وصادر بحقهم أحكام متنوعة.

ومن ناحية أخرى، قامت الأجهزة الأمنية بمعاونة عدد من الأهالى بنشر أوصاف الهاربين بين أبناء كفر سعد لسرعة التعرف عليهم ومساعدة الشرطة فى ضبطهم.


>- هروب 8 مساجين من سجن كفر سعد بدمياط بعد الاعتداء على حارس الحجز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365