أهالى مركز كفر سعد بدمياط والداخلية "إيد واحدة" لضبط السجناء الهاربين

تواصل الأجهزة الأمنية بدمياط، وبمعاونة الأهالى، عمليات البحث عن المساجين الهاربين من سجن مركز كفر سعد العمومى، ومن بينهم نبيل عطية، وأحمد الباز، وإبراهيم أبو زيد، والسعيد عوضين، ورمضان عسل.

وقام 8 مساجين صباح اليوم بالاعتداء على حارس السجن أثناء عملية تنظيف العنبر ونقل القمامة منها وفروا هاربين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 من بينهم وفر الباقى هربًا.

وقامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمنى على مداخل ومخارج مركز كفر سعد والطرق السريعة لسرعة ضبط المتهمين الهاربين. ويذكر أن معظم المساجين من المسجلين جنائيًا وصادر بحقهم أحكام متنوعة.

ومن ناحية أخرى، قامت الأجهزة الأمنية بمعاونة عدد من الأهالى بنشر أوصاف الهاربين بين أبناء كفر سعد لسرعة التعرف عليهم ومساعدة الشرطة فى ضبطهم.

- هروب 8 مساجين من سجن كفر سعد بدمياط بعد الاعتداء على حارس الحجز