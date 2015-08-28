وزير البيئة يزور المنيا لتفقد أعمال تفتيت بقعة الزيت المسربة بالنيل

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أثناء زيارته لمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، لمتابعة بقعة الزيت المسربة بالنيل، إن الحادث عارض ولا يستدعي الإنزعاج والخوف وإنه تم غلق محطة الكهرباء التي تسربت منها البقعة وهناك فرق من مكافحة التلوث تتعامل مع بقايا البقعة بمحافظة أسيوط.

> وأضاف الوزير أثناء تواجده بالقرب من مرسى قرية بني حسن بمركز أبو قرقاص، لمتابعة بقعة الزيت إن هناك 3 فرق تكافح البقعة ويتم تفتيتها بشكل تدريجي، ولاتوجد أي مشاكل خاصة بمياه الشرب ولاداعي لقلق حيث تم غلق 9 محطات بمحافظة أسيوط ويتم ضخ مياه إرتوازي للمواطنين مع إجراء تحليل للعينات كل ساعة بشكل دقيق ومنتظم، أما بالنسبة للمنيا فتم غلق محطتين أحدهما في مركز ديرمواس والثانية في مركز ملوي.

> وأوضح الوزير إن عمق البقعة لايتجاوز 2 سم في نهر النيل بينما مأخذ أي محطة مياه يكون على عمق 8 أمتار على الأقل، ولذلك لاتوجد أي خطورة أو مخاوف من مياه الشرب، وتابع مايتم عمله الأن هو إجراء إحترازي ليس أكثر، والبقعة لن تصل محافظة بني سويف.