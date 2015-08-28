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فينجر يهاجم نيفيل وجيمي كاريجار بعد اتهامه بأنه ' مدرب ساذج أو مغرور '

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فينجر يهاجم نيفيل وجيمي كاريجار بعد اتهامه بأنه ' مدرب ساذج أو مغرور ' فينجر يهاجم نيفيل وجيمي كاريجار بعد اتهامه بأنه ' مدرب ساذج أو مغرور '

رد أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال على اتهامه بأنه "مدرب مغرور أو ساذج" من جانب جاري نيفيل وجيمي كاريجار ثنائي التحليل في سكاي سبورتس البريطانية.

جاري نيفيل وصف فينجر بذلك بعد تعادل أرسنال مع ليفربول، وذلك في إطار حديثه عن لماذا لم يتعاقد المدفعجية مع لاعب وسط مدافع قوي البنيان يساعد الفريق على انتزاع البطولات.

ورد فينجر "أحيانا أنا لا أعرف هل هذا رأي أم تحليل".

وتابع "في أوقات كثيرة أجد أن الرجل الذي يتحدث في التلفاز لا يحلل المباراة بل يتحدث عن معتقداته في الحياة ورأيه الخاص".

وأضاف "لا يكون التحليل موثقا في رأيي".

وأكمل "أحيانا أشاهد التحليل ولا أعرف من كان يلعب في وسط الملعب لأن المحلل لم يتحدث عن هؤلاء بل تحدث عن رأيه العام".

وأتم "أنا أتقبل النقد وعلى مدار 20 عاما أثبت أني أتعامل جيدا مع كل تلك المواقف. لكني فقط مع بعض المحللين لا أستفيد".

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