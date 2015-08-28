إنريكي: مجموعتنا ليست أصعب من يوفنتوس.. وسنحاول فعل ما عجز عنه الجميع

يرى لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أن مجموعة فريقه في دوري أبطال أوروبا صعبة، وممتعة لكنه أقر أنها ليست الأقوى.

أسفرت فعاليات سحب قرعة دوري أبطال أوروبا عن اجتماع برشلونة وباير ليفركوزن الألماني وروما الإيطالي وباتي بوريسوف.

وعقب إنريكي "إنها مجموعة صعبة تماما ككل المجموعات. دوري الأبطال أصلا منافسة تقوم على أن كل مبارياتها قوية".

وتابع "نحن في مجموعة صعبة وتنافسية جدا. لكني أعرف أيضا أنها ليست بصعوبة مجموعة يوفنتوس وسيفيليا ومانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ. لكنها صعبة".

وأتم "سنحاول أن نفعل شيئا لم يسبقنا إليه أحد قبلنا. الفوز بدوري أبطال أوروبا بشكلها الحالي مرتين متتاليتين".