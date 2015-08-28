بينيتث: لا توجد مشكلة شخصية بيني وجيمس رودريجز

برر رافايل بينيتث المدير الفني لريال مدريد عدم اختيار جيمس رودريجز في التشكيل الأساسي للميرنجي خلال الجولة الأولى من الليجا بـ"أسباب فنية بحتة".

وتعادل ريال مدريد مع سبورتنج خيخون في انطلاقة الدوري الإسباني في مباراة شارك فيها جيمس كبديل خلال الشوط الثاني.

وقال بينيتث للصحفيين اليوم الجمعة: "لا توجد مشكلة شخصية بيني وجيمس رودريجز مثلا".

وتابع "حين أختار التشكيل فأنا أنتقي أفضل العناصر. وأختار الأنسب. الأمر فني بحت".

وأردف "جيمس مثله مثل إسكو وباقي اللاعبين من العناصر الرئيسية جدا في ريال مدريد".

في الإطار ذاته، تحدث بينيتث عن عودة كريم بنزيمة لقائمة ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة.

وعقب المدرب الإسباني "كريم مهم جدا لريال مدريد. لا أعرف كم دقيقة يستطيع أن يلعبها لأنه لم يتدرب لفترة طويلة لكننا سنقيم الموقف بعناية".

ويلعب الميرنجي أمام ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.