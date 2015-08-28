صورة – مانشستر سيتي يفقد ويلفرد بوني لفترة

يفقد مانشستر سيتي خدمات لاعبه الإيفواري ويلفريد بوني بحسب ما أكده اللاعب بصورة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

المهاجم الدولي ويلفريد بوني نشر صورة فيها قدمه اليسرى مصابة وهو يتكئ على عكازين.

بوني يعد من الأوراق البديلة المهمة لمانشستر سيتي كون النادي الإنجليزي لا يمتلك سوى ثنائي في خط هجومه هو وسيرخيو أجويرو وذلك بعد رحيل إدين إدجيكو عن الفريق منتقلا لروما.

وبذلك سيتواجد أجويرو وحيدا في قائمة سيتي من بين المهاجمين.

ويعمل سيتي على إتمام صفقة كيفين دي بروين لدعم خط الوسط الهجومي للفريق وذلك بعد ضم رحيم ستيرلنج.