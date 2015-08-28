أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة – مانشستر سيتي يفقد ويلفرد بوني لفترة

Google+ Print
صورة – مانشستر سيتي يفقد ويلفرد بوني لفترة صورة – مانشستر سيتي يفقد ويلفرد بوني لفترة

يفقد مانشستر سيتي خدمات لاعبه الإيفواري ويلفريد بوني بحسب ما أكده اللاعب بصورة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

المهاجم الدولي ويلفريد بوني نشر صورة فيها قدمه اليسرى مصابة وهو يتكئ على عكازين.

بوني يعد من الأوراق البديلة المهمة لمانشستر سيتي كون النادي الإنجليزي لا يمتلك سوى ثنائي في خط هجومه هو وسيرخيو أجويرو وذلك بعد رحيل إدين إدجيكو عن الفريق منتقلا لروما.

وبذلك سيتواجد أجويرو وحيدا في قائمة سيتي من بين المهاجمين.

ويعمل سيتي على إتمام صفقة كيفين دي بروين لدعم خط الوسط الهجومي للفريق وذلك بعد ضم رحيم ستيرلنج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع