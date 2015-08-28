ماركا: يونايتد يطالب دي خيا بالانتظار حتى أخر يوم انتقالات

طلب مانشستر يونايتد من حارسه ديفيد دي خيا الانتظار حتى أخر يوم في موسم الانتقالات الصيفية للتعرف على مستقبله.

اللاعب يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد الباحث عن حارس مرمى يعوضه عن أيقونته إيكير كاسياس بعدما انتقل الأخير إلى بورتو البرتغالي.

لكن يونايتد يرفض ترك حارسه الإسباني الشاب بأقل من 30 مليون يورو وهو رقم حتى الآن لم يعرضه ريال مدريد.

وبحسب صحيفة ماركا فإن مانشستر يونايتد يرغب في قنص أعلى مبلغ ممكن من ريال مدريد.

كذلك يرغب يونايتد في ضم حارس أخر يشارك مع سيرجيو روميرو في حماية عرين الفريق الإنجليزي.