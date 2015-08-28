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مجموعات الدوري الأوروبي - تعرف على جدول مباريات بازل .. النني ضد مدربه في الانطلاق

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مجموعات الدوري الأوروبي - تعرف على جدول مباريات بازل .. النني ضد مدربه في الانطلاق مجموعات الدوري الأوروبي - تعرف على جدول مباريات بازل .. النني ضد مدربه في الانطلاق

قص شريط انطلاق مشوار بازل السويسري ومحمد النني في الدوري الأوروبي سيكون أمام فريق فيورنتينا الإيطالي وأمام مدرب بازل السابق باولو سوزا.

قرعة الدوري الأوروبي أقيمت يوم الجمعة في الإمارة الفرنسية موناكو.

وأسفرت مراسم القرعة عن العديد من المواجهات المنتظرة. (تعرف على قرعة الدوري الأوروبي بالكامل)

ووقع نادي بازل في المجموعة التاسعة بجوار فيورنتينا وليخ بوزنان البولندي و بيلينينسش البرتغالي.

وستكون أول مباراة لبازل خاريج ميدانه أمام فيورنتينا في إيطاليا يوم 17 سبتمبر.

قبل أن يستضيف الفريق السويسري لليخ بوزنان البولندي في الجولة الثانية والتي ستقام في الأول من أكتوبر.

الجولة الثالثة ستكون في سويسرا أيضا. بيلينينسش البرتغالي يحل ضيفا على بازل في 22 أكتوبر ثم يرحل بازل إلى البرتغال لمواجهة بيلينينسش في الجولة الرابعة يوم 5 نوفمبر.

وسيعود بعدها بازل للعب على أرضه ووسط جماهيره في الجولة الخامسة عندما يستضيف فيورنتينا يوم 26 نوفمبر.

قبل أن يختتم مباريات المجموعة أمام ليخ بوزنان في بولندا يوم 10 ديسمبر.

وفيما يلي جدول مباريات المجموعة العاشرة بالكامل..

الجولة الأولى - 17 سبتمبر .. فيورنتينا ضد بازل .. ليخ بوزنان ضد بيلينينسش.

الجولة الثانية - 1 أكتوبر - بازل ضد بوزنان .. بيلينينسش ضد فيورنتينا

الجولة الثالثة - 22 أكتوبر - بازل ضد بيلينينسش .. فيورنتينا ضد بوزنان.

الجولة الرابعة - 5 نوفمبر - بوزنان ضد فيورنتينا .. بيلينينسش ضد بازل.

الجولة الخامسة - 26 نوفمبر - بازل ضد فيورنتينا - بيلينينسش ضد بوزنان.

الجولة السادسة - 10 ديسمبر - بوزنان ضد بازل .. فيورنتينا ضد بيلينينسش

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