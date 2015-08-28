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غلق 25منشأة طبية مخالفة في بني سويف

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غلق 25منشأة طبية مخالفة في بني سويف غلق 25منشأة طبية مخالفة في بني سويف

كلف المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة واللجان التابعة لها بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة، بالتفتيش على المستشفيات والعيادات الخاصة، ومتابعة مستوى الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن، لحصر المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقرر المحافظ غلق 25منشأة طبية وتجارية، بواقع 14 عيادة خاصة و 8 معامل تحاليل طبية وأسنان وأشعة بمركز ناصر، وعيادة خاصة ومخزن لشركة أغذية ومنشأة تجارية ببني سويف، لحين توفيق أوضاعها وإصدار التراخيص القانونية الخاصة بها، وتلافي الملاحظات والمخالفات التي وردت بتقارير إدارة العلاج الحر، ومن أبرزها عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والطبية الخاصة بها والتراخيص وتدني مستوى الخدمة بها.

محمد شعبان

كما شدد المحافظ على استمرار هذه الحملات وذلك من خلال الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة على العيادات الخاصة والمعامل الطبية على مستوى المحافظة وذلك حرصاً على صحة وحياة المواطنين. لتحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية ،

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