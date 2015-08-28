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«مميش»: عبور50 سفينة بإجمالي حمولات 2.5 مليون طن

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«مميش»: عبور50 سفينة بإجمالي حمولات 2.5 مليون طن «مميش»: عبور50 سفينة بإجمالي حمولات 2.5 مليون طن

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن قناة السويس شهدت، اليوم الجمعة، عبور 50 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 2.5 مليون طن، حيث عبرت 26 سفينة من الشمال دون انتظار ومن الجنوب عبرت 24 سفينة بالمجرى الجديد للقناة.

أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات البنمية العملاقة «MSC ISTANBUL»، بحمولة 181 ألف طن قادمة من بولغاريا ومتجهة إلى ، أما في الجنوب فكانت أكبر سفينة تعبر القناة هي سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة «METZ MAERSK»، بحمولة 200 ألف طن وتستطيع أن تحمل حتى 18 ألف و270 حاوية.

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