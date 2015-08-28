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ضبط طالب بتهمة قتل زميله في أسيوط

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ضبط طالب بتهمة قتل زميله في أسيوط ضبط طالب بتهمة قتل زميله في أسيوط

 

أرشيفية

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بأسيوط، المتهم في قتل طالب لوجود خلافات بينهما، والسلاح الآلى المستخدم فى الواقعة.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بتمكن أجهزة البحث الجنائي من ضبط مرتكب واقعة مقتل “أحمد.ف.ك” 20سنة طالب، ومقيم بدائرة المركز – إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، واتهام نجل خالة ”أحمد.ع.ر” 23 سنة طالب، ومقيم بدائرة المركز، وآخر بالتعدي عليه بسلاح ناري كان بحوزتهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بين المجني عليه والمتهم.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن «بندقية آلية» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، جارٍ اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

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