الداخلية : ضبط 28 من القيادات الوسطى للإخوان و8 من أعضاء اللجان النوعية

تمكنت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية من ضبط 28 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الارهابي و8 من أعضاء اللجان النوعية عن يوم 27 الجارى.

جاء ذلك فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية

وفى سياق متصل أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط ( 8 ) من أعضاء تلك اللجان .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.