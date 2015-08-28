جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد الواجب في سوهاج

بدات منذ قليل مراسم الجنازة العسكرية لشهيد الواجب الوطني أمين الشرطة، عقل محمد مصطفى، وذلك تمهيدًا لدفنه في مدافن العائلة بقرية نزلة القاضي بطهطا، يشارك في مراسم الجنازة اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، وحكمدار المحافظة اللواء أيمن الملاح واللواء عاطف ابو العباس مساعد الوزير للشمال، والعميد خالد الشاذلي مدير المباحث الجنائية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.

وكان مجهولون قد تعدوا على أمين شرطة من قوة مباحث مركز شرطة طهطا أثناء عودته من عمله مستقلاً دراجته البخارية في طريقه إلى محل إقامته بقرية نزلة القاضي، مستخدمين سلاح ناري، الأمر الذي أدى لاستشهادة في الحال وتبين إن أمين الشرطة يدعى، عقل محمد مصطفى أحمد، من قوة مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج.