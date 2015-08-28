أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد الواجب في سوهاج

Google+ Print
جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد الواجب في سوهاج جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد الواجب في سوهاج

جنازة عسكرية

بدات منذ قليل مراسم الجنازة العسكرية لشهيد الواجب الوطني أمين الشرطة، عقل محمد مصطفى، وذلك تمهيدًا لدفنه في مدافن العائلة بقرية نزلة القاضي بطهطا، يشارك في مراسم الجنازة اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، وحكمدار المحافظة اللواء أيمن الملاح واللواء عاطف ابو العباس مساعد الوزير للشمال، والعميد خالد الشاذلي مدير المباحث الجنائية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.

وكان مجهولون قد تعدوا على أمين شرطة من قوة مباحث مركز شرطة طهطا أثناء عودته من عمله مستقلاً دراجته البخارية في طريقه إلى محل إقامته بقرية نزلة القاضي، مستخدمين سلاح ناري، الأمر الذي أدى لاستشهادة في الحال وتبين إن أمين الشرطة يدعى، عقل محمد مصطفى أحمد، من قوة مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا