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بالفيديو..أمطار غزيرة على منطقة الفوعة

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بالفيديو..أمطار غزيرة على منطقة الفوعة بالفيديو..أمطار غزيرة على منطقة الفوعة

شهدت منطقة الفوعة بمدينة العين هطول أمطار رعدية مساء اليوم الجمعة ء تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة واستمرت على فترات متقطعة مصحوبة بالرياح المثيرة للعبار مسببة صعوبة في الرؤية والحركة على الطريق المؤدي لمدينة العين.

ومن جهة اخرى توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق.

وقد تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الجبلية عصراً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية مع احتمال تشكل الضباب.. و الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 كم/ ساعة تصل إلى 38 كم / ساعة أحيانا.

و البحر خفيف إلى متوسط الموج بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 28 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السادسة و 25 دقيقة مساء.  

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