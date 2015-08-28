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الأمم المتحدة ترتب لمحادثات ليبية جديدة فى جنيف

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الأمم المتحدة ترتب لمحادثات ليبية جديدة فى جنيف الأمم المتحدة ترتب لمحادثات ليبية جديدة فى جنيف
قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن المنظمة الدولية تخطط لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف المتحاربة فى ليبيا الأسبوع القادم فى جنيف فى إطار جهود لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء الأزمة فى البلاد.

وترى الحكومات الغربية فى اتفاق سلام تؤيده الأمم المتحدة الحل الوحيد للفوضى التى تعصف بليبيا، وغاب مندوبون من الموازية عن حضور محادثات فى المغرب هذا الأسبوع قائلين إنهم يحتاجون لمزيد من الوقت لتشكيل وفد تفاوض جديد بعد أن استقال عضو كبير من المفاوضين. وحضر ممثلون للحكومة المعترف بها دوليا المحادثات.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون متحدثا فى المغرب إنه يتوقع أن يعود الجانبان إلى الجولة القادمة للمحادثات بأسماء المرشحين لحكومة وحدة جديدة، وأضاف "لا أعتقد انه من المعقول لأى مؤسسة تريد أن تلعب دورا مهما فى ليبيا ألا تقدم أسماء."
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