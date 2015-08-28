الاثار: لم نتلق حتى الآن قرار وزارة الثقافة البريطانية بشأن تمثال «سيخم كاع»

صرح مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الاثار على أحمد بأن الوزارة لم تتلق حتى الان قرار وزارة الثقافة البريطانية بشأن تمثال “سيخم كاع” وذلك بعد انتهاء المهلة الأخيرة التى حددتها الوزارة البريطانية لمنع تصديره للإبقاء على التمثال فى بريطانيا.

وأشار المسؤول – في تصريحات صحفية له اليوم – إلى أنه فور تلقى الوزارة القرار سيتم إصدار بيان رسمى بكافة التفاصيل والتطورات المتعلقة بالتمثال موضحا أنه فى حالة عدم مد المهلة إلى مارس 2016 سيتم تسليم التمثال للشخص الذى قام بشرائه وسيخرج من بريطانيا.

وكان وزير الثقافة البريطانى قد أصدر قراراً – في مارس الماضى – بوقف إصدار رخصة تصدير التمثال لمدة مؤقتة انتهت يوم 29 يوليو الماضى، وذلك بناء على توصية من مجلس انجلترا للفنون ، لاتاحة الفرصة أمام أحد المتاحف البريطانية أو الأشخاص لإعادة شراء التمثال بما يضمن الاحتفاظ به داخل بريطانيا وإتاحته للجمهور مرة أخرى، وقامت بعد ذلك بمد المهلة حتى اليوم “28 أغسطس”.

يذكر أن وزير الاثار ممدوح الدماطى قد أعلن عن وقف التعامل مع متحف “نورث هامبتون” ببريطانيا فى أي مجال يخص الآثار والمتاحف نظرا لقيامه ببيع التمثال في يونيو 2014 بما يخالف الأخلاق المتحفية فى العالم كما أطلق حملة تبرعات دولية لجمع مبلغ (15,8 مليون سترليني) قبل يوم 28 أغسطس الجاري ،وذلك في محاولة جديدة للإبقاء على تمثال “سخم كا” في بريطانيا ، موضحا أنه إذا تم جمع الأموال من المصريين الشرفاء سيكون لمصر الحق فى استرجاع التمثال.