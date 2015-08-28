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موقع فرنسى يقدم وصفات ذكية للتخلص من رائحة القدم الكريهة

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موقع فرنسى يقدم وصفات ذكية للتخلص من رائحة القدم الكريهة موقع فرنسى يقدم وصفات ذكية للتخلص من رائحة القدم الكريهة
نشر موقع "لا سونتيه" الفرنسى، المهتم بكل ما هو جديد فى مجال صحة الإنسان، بعض الحلول والطرق الفعالة للتخلص من رائحة القدمين الكريهة، والتى تسبب الكثير من الإحراج للشخص أمام نفسه والمحيطين به، وقال الموقع هناك دراسات أثبتت أن القدم تحتوى على ما يزيد عن 250 ألف غدة عرقية، ومن الطبيعى أن تتعرق إذا ارتدى الشخص حذاءه وقتا طويلا على مدار اليوم.

وأوضحت الدراسة أن البكتريا تنشط فى مثل هذه البيعة التى تحتوى على العرق بمكان غير به تهوية، كالحذاء وأطراف القدم، مؤكداً أن الحل يكمن فى استخدام منتجات القدم والتى تجعلها معطرة وخالية من البكتريا والفطريات.

وأضاف الموقع أن هناك وصفات أخرى تقضى على تلك المخلوقات التى تتسبب فى انبعاث الروائح الكريهة، ومنها إستخدام إكليل الجبل والمريمية فى غسيل الأقدام، حيث يتم ملئ وعاء كبير من الماء الدافئ وإضافة ملعقة من إكليل الجبل ونصف ملعقة من المريمية، وتوضع الأقدام لمدة نصف ساعة مرتين يومياً.

وهناك طريقة أخرى فعالة بخصوص هذا الشأن، وهى غسل القدمين جيداً لمدة 20 ديقيقة فى وعاء به ثمانية أكواب من الماء الساخن وربع كوب من بيكاربونات الصوديوم، وكوب من عصير الليمون.

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مصر 365