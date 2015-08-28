مش عياقة.. 4 فوائد لنظارات البحر.. أهمها سلامة العين

ونحن فى موسم النزوح إلى الشاطئ، قد نعانى من بعض الأضرار الصحية، ولأن هذه الفترة من العام تشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، وآشعة الشمس خلالها قوية وحارقة، ما يساعد على تلف الجلد والإضرار بالكثير من وظائف الجسم.

وأوضح الدكتور حسن إسماعيل أخصائى طب العيون، أن نزول البحر والبسين يتطلب أن يكون الشخص حذرا ومحافظا على بشرته وعينيه، خاصة مع آشعة الشمس المباشرة التى تضر بالجلد والعين ووظائف الجسم.

>وخص حسن حديثه ببعض الأدوات التى لا غنى عنها فى البحر وحمامات السباحة، وعند الرغبة سواء فى السباحة أو الغوص، لأن المياه المالحة أو المضاف إليها الكلور قد تعانى العين منها أشد المعاناة، وأهم هذه الأدوات نظارة البحر أو السباحة والتى لها فوائد عدة منها :

- تحمى العين من الالتهاب المزمن الذى قد يصيبها من ملح البحر أو الكلور فى مياه البسين

>- تحمى العين من الإحمرار والحكة

>- تحمى الإبصار من التشوش وتساعد على الرؤية تحت الماء دون مشكلات على العين

>- تحمى من الجراثيم والبكتيريا التى قد تتعرض لها العين خلال السباحة فى حمامات السباحة

>تاجات