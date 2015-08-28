رئيس وحدة الأورام: سرطان الكبد يمكن علاجه فى مراحله المبكرة

أكد الدكتور محمد على عز العرب رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد أن علاج سرطان الكبد ينقسم إلى 4 مراحل، الأولى يكون فيها حجم الورم أقل من 5 سم، أو ثلاثة أورام كل ورم أقل من 3 سم، وحالة الكبد جيدة ويكون التعامل جراحيا باستئصال الورم أو حرقه عن طريق التردد الحرارى من خلال الميكروويف ،مشيرا إلى أن اكتشاف الورم فى مرحلة مبكرة يسهل علاجه.

وأضاف أن المرحلة الثانية حجم الورم أكبر من 5 سم أو منتشر داخل الكبد وحالته جيدة وهنا العلاج يكون باستخدام الحقن الكيميائى عن طريق القسطرة من الشريان الفخذى ليصل إلى الشريان المغذى للورم ويتم حقن المادة الكيمائية مختلطة بمادة " لبيدول ".

وأوضح رئيس وحدة الأورام أن المرحلة الثالثة تسمى"أدفانس" أو المرحلة المتقدمة من الورم وفيها يحدث إما جلطة بالوريد البابى أو انتشار الورم خارج الكبد ويصبح العلاج هنا عن طريق استخدام عقار "السورافينيب" أو استخدام الجزيئات المشعة عن طريق القسطرة من الشريان الفخذى.

أما المرحلة الرابعة وهى مرحلة حدوث الفشل الكبدى حيث توجد مضاعفات التليف الكبدىغير المتكافئ ولا يوجد علاج تخصصى للأورام والعلاج عن طريق علاج المضاعفات مثل استسقاء البطن والتغذية السليمة وعلاج دوالى المرىء إذا كانت فى حالة خطيرة.

كما أوضح أنه إذا كان عدد الأورام أقل من 3 وكل ورم أقل من 3 سم أو ورم واحد أقل من 5 سم أو ثلاثة أورام كل ورم أقل من 3 سم مع وجود فشل كبدى يتم زراعة الكبد، مشيرا إلى أن مصر تطبق القواعد الاسترشادية العالمية المتفقة مع القواعد العالمية لعلاج سرطان الكبد.

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