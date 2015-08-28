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القبض على طالب قتل زميله بسبب خلافات بينهما فى أسيوط

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القبض على طالب قتل زميله بسبب خلافات بينهما فى أسيوط القبض على طالب قتل زميله بسبب خلافات بينهما فى أسيوط
ألقت أجهزة البحث الجنائى بأسيوط القبض على مرتكب واقعة مقتل طالب لوجود خلافات بينهما، والسلاح الآلى المستخدم فى الواقعة.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مساع وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من العميد أسعد الذكير مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بتمكن أجهزة البحث الجنائى من ضبط مرتكب واقعة مقتل المدعو"أحمد.ف.ك" 20سنة طالب، ومقيم بدائرة المركز - إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وإتهام نجل خاله للمدعو"أحمد.ع.ر" 23 سنة طالب، وآخر بالتعدى عليه بسلاح نارى كان بحوزتهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بين المجنى عليه والمتهم.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن «بندقية آلية» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، جارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365