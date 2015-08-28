مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بنجع حمادى

لقى شخص مصرعه، ظهر اليوم، فيما أصيب 3 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة بطريق نجع حمادى- أبو تشت الزراعى.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد مصرع وجيه عبيد بلامون (43 عامًا)، مدرس، وإصابة يوسف غطاس درياس (47 عامًا)، موظف بالتأمينات، وميلاد فيكتور فايق، موظف بمجلس مدينة نجع حمادى، وماريو وجيه نصيف، مدرس، فى حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق نجع حمادى- أبو تشت الزراعى.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.