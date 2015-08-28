مسجون يحاول تهريب برشام مخدر إلى محبسه بمركز شرطة الفشن ببنى سويف

فشل أحد المسجونين فى تهريب شريطى برشام مخدر معه إلى داخل زنزانته، لتعوده على تعاطى المخدرات من خلال الأقراص المخدرة، إلا أن أحد الضباط اكتشف الواقعة ببنى سويف أثناء تفتيشه قبل دخوله الحجز.

تعود الواقعة عندما تم تحويل أحد المساجين ويدعى عبد الشفيع عبد الجواد محمد المقبوض عليه لاتهامه فى إحدى القضايا والصادر ضده حكم بالسجن إلى سجن مركز شرطة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وأثناء قيام الملازم أول مرزوق سعيد من قوات مركز شرطة الفشن جنوب بنى سويف بتفتيشه عثر معه على شريطى برشام مخدر و1800 جنيه، حاول المتهم تهريبها إلى داخل الحجز لتعوده على تعاطى البرشام المخدر يومياً.

كان العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن قد تلقى إخطارا من المقدم محمد البرنس نائب مأمور مركز شرطة الفشن يفيد تمكن الملازم أول مرزوق سعيد من إحباط محاولة قام بها أحد المتهمين، ويدعى "عبد الشفيع ع" المقبوض عليه لاتهامه فى إحدى القضايا والصادر ضده حكم بالسجن، حيث قام الملازم أول مرزوق سعيد بتفتيش المتهم قبل إيداعه سجن الفشن لتنفيذ الحكم الصادر ضده حيث تم العثور بين طيات ملابسه على 2 شريط برشام مخدر (تامول) ومبلغ 1800 جنيه حاول المتهم تهريبها إلى داخل السجن، تم إخطار اللواء رضا طبليه مدير أمن بنى سويف، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.