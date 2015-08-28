الهلال الأحمر اليمنى يوقف نشاطاته بسبب شدة أعمال العنف

قرر الهلال الأحمر اليمنى اليوم الجمعة وقف جميع نشاطاته فى مدينة تعز بسبب ما وصفه بـ "الوضع الكارثي" فى المدينة.. فيما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء تصاعد القتال فى المدينة بعد تواصل القصف العشوائى واستمرار تدمير البنية التحتية.

وأدانت جمعية الهلال الأحمر اليمنى - فى بيان نشرته على موقعها الالكترونى على الانترنت - الاعتداءات المتكررة على فرعه فى محافظة تعز ، والذى أدى إلى توقف الفرع عن تقديم خدماته فى المحافظة بشكل كامل ، وقالت "إن جماعات مسلحة قامت بالاعتداء ونهب وحرق مبانى الجمعية فى منطقتى حوض الأشرف والثعبات واستخدام الأخير كنقطة تمترس للمسلحين".

وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً صارخاً لأحكام القانون الدولى الإنسانى التى تنص على احترام الطواقم الطبية وتوفير حماية خاصة لهم حتى يقوموا بتأدية واجبهم الانسانى بأمان ودون خطر يتهدد حياتهم وإيصال خدماتهم الاسعافية والاغاثية للضحايا المدنيين.

يأتى ذلك فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر - فى بيان أصدرته اليوم فى جنيف - أن الوضع فى مدينة تعز اليمنية "متدهور" ، وقال أوليفييه شاسوت رئيس بعثة الصليب الاحمر فى تعز إن الوضع الصحى فى المدينة "صعب للغاية" ، حيث إن مجموعة من المستشفيات تعمل لكنها تضطر إلى التعامل مع عدد كبير من الجرحى فضلا عما تعانيه من نقص حاد فى الإمدادات .

وأكد أن اللجنة الدولية واجهت صعوبات بالغة من أجل تقديم الإمدادات الطبية والجراحية المنقذة للحياة إلى عدد من المستشفيات فى تعز، مضيفا أن المسعفين الطبيين - خلال الأسبوعين الماضيين - كانوا يعملون فى ظل القصف الجوى والبرى ووجود القناصة وبما صعب للغاية الوصول الى الجرحى .