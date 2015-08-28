أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الهلال الأحمر اليمنى يوقف نشاطاته بسبب شدة أعمال العنف

Google+ Print
الهلال الأحمر اليمنى يوقف نشاطاته بسبب شدة أعمال العنف الهلال الأحمر اليمنى يوقف نشاطاته بسبب شدة أعمال العنف
قرر الهلال الأحمر اليمنى اليوم الجمعة وقف جميع نشاطاته فى مدينة تعز بسبب ما وصفه بـ "الوضع الكارثي" فى المدينة.. فيما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء تصاعد القتال فى المدينة بعد تواصل القصف العشوائى واستمرار تدمير البنية التحتية.

وأدانت جمعية الهلال الأحمر اليمنى - فى بيان نشرته على موقعها الالكترونى على الانترنت - الاعتداءات المتكررة على فرعه فى محافظة تعز ، والذى أدى إلى توقف الفرع عن تقديم خدماته فى المحافظة بشكل كامل ، وقالت "إن جماعات مسلحة قامت بالاعتداء ونهب وحرق مبانى الجمعية فى منطقتى حوض الأشرف والثعبات واستخدام الأخير كنقطة تمترس للمسلحين".

وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً صارخاً لأحكام القانون الدولى الإنسانى التى تنص على احترام الطواقم الطبية وتوفير حماية خاصة لهم حتى يقوموا بتأدية واجبهم الانسانى بأمان ودون خطر يتهدد حياتهم وإيصال خدماتهم الاسعافية والاغاثية للضحايا المدنيين.

يأتى ذلك فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر - فى بيان أصدرته اليوم فى جنيف - أن الوضع فى مدينة تعز اليمنية "متدهور" ، وقال أوليفييه شاسوت رئيس بعثة الصليب الاحمر فى تعز إن الوضع الصحى فى المدينة "صعب للغاية" ، حيث إن مجموعة من المستشفيات تعمل لكنها تضطر إلى التعامل مع عدد كبير من الجرحى فضلا عما تعانيه من نقص حاد فى الإمدادات .

وأكد أن اللجنة الدولية واجهت صعوبات بالغة من أجل تقديم الإمدادات الطبية والجراحية المنقذة للحياة إلى عدد من المستشفيات فى تعز، مضيفا أن المسعفين الطبيين - خلال الأسبوعين الماضيين - كانوا يعملون فى ظل القصف الجوى والبرى ووجود القناصة وبما صعب للغاية الوصول الى الجرحى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365