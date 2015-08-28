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أمريكا تقول إنها ملتزمة بانتقال سياسى فى سوريا بعيدا عن الأسد

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أمريكا تقول إنها ملتزمة بانتقال سياسى فى سوريا بعيدا عن الأسد أمريكا تقول إنها ملتزمة بانتقال سياسى فى سوريا بعيدا عن الأسد
جددت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة التزامها بتحقيق انتقال سياسى فى سوريا "بعيدا عن" الرئيس بشار الأسد بعدما أجرى مبعوث أمريكى خاص مباحثات فى موسكو تناولت كيفية إنهاء الحرب الأهلية المستمرة فى سوريا منذ ما يزيد على أربع سنوات.

وقالت الخارحية الأمريكية فى بيان "الولايات المتحدة تواصل التزامها القوى بتحقيق انتقال سياسى حقيقى قائم على التفاوض بعيدا عن بشار الأسد بهدف وضع حد للعنف.

"استمرار الأسد فى السلطة يزيد التطرف ويذكى التوترات فى المنطقة. لهذا فإن الانتقال السياسى ليس فقط ضرورى لصالح الشعب السورى بل ويعد جزءا مهما فى القتال من أجل هزيمة المتطرفين."
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