تصريح في الجول - ' القائد ' إكرامي يوضح.. لماذا قام بمبادرة كل أهلاوي مع زملكاوي

كشف شريف إكرامي نجم منتخب مصر عن تفاصيل المبادرة التي طبقها الفراعنة بوجود كل أهلاوي مع زملكاوي في غرفة واحدة بالفندق الذي يشهد استعدادات الفريق الوطني لتشاد.

منتخب مصر يلتقي تشاد في الجولة الثانية من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2017 وفي جعبة الفراعنة 3 نقاط.

وقام إكرامي بتلك المبادرة التي لاقت استحسانا كبيرا من جانب اللاعبين الذين ينشرون يوميا صورهم معا، مثل رمضان صبحي وكهربا وعمرو جمال مع باسم مرسي.

وفي اليوم المخصص للإعلام مع منتخب مصر، التقى مراسل FilGoal.com بإكرامي الذي تحدث عن تلك المبادرة.

وقال إكرامي: "كنت أفكر في هذا المعسكر بالذات وأحمل همه كثيرا لسبب مهم بالنسبة لي. أني قائد الفريق الآن".

وتابع حامل شارة قيادة الفراعنة في المعسكر "لهذا جاءت المبادرة في ذهني لأني واحد من المسؤولين عن اللاعبين".

وأوضح "العلاقات بيننا كلاعبين من الأهلي والزمالك ومن خارج الناديين لا يمكن أحد أن يتصور مدى تميزها. نحن جميعا مترابطون جدا".

وأكد "لو كنت أشعر ولو بنسبة ضعيفة أن هناك مشكلات بين اللاعبين، أبدا لم أكن لأطلق تلك المباردة".

وواصل "لكن لإدراكي أن اللاعبين العلاقات بينهم متينة طلبت هذا الأمر لأنه ببساطة الاحتقان الموجود لو وجد سببه ليس اللاعبين".

وشدد "الاحتقان ليس موجودا عند اللاعبين والدليل هو ظهورنا بهدوء تام وتركيز كامل لمباراة تشاد المهمة في مشوارنا لاستعادة مكاننا في أمم إفريقيا".