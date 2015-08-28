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عودة نجيب وعبد الظاهر لتدريبات الأهلي.. وتألق كبير لصالح

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عودة نجيب وعبد الظاهر لتدريبات الأهلي.. وتألق كبير لصالح عودة نجيب وعبد الظاهر لتدريبات الأهلي.. وتألق كبير لصالح

عاد محمد نجيب وأحمد عبد الظاهر للتدريبات الجماعية للأهلي قبل السفر إلى إسبانيا لمواجهة خيتافي وديا.

الثنائي تغيب عن تدريبات الفريق للحصول على راحة والتعافي من إصابات بسيطة، لكنه استطاع اللحاق بالتدريبات الجماعية ليوم الجمعة.

وكان الأهلي قبل بلغ نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكنه ينتظر الجولة الأخيرة للتعرف على منافسه في المربع الذهبي.

كما وصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس ويلعب مع بتروجيت الذي يقوده فنيا المدرب الشاب أحمد حسن.

ويستغل الأهلي فترة توقف مسابقات الأندية لارتباط منتخب مصر بمباراة مع تشاد في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2017.

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