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الأهلي يوضح لـ في الجول: لماذا خرج صالح جمعة من المنتخب وسيلعب أمام خيتافي

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الأهلي يوضح لـ في الجول: لماذا خرج صالح جمعة من المنتخب وسيلعب أمام خيتافي الأهلي يوضح لـ في الجول: لماذا خرج صالح جمعة من المنتخب وسيلعب أمام خيتافي

أوضح جمال جبر المتحدث الإعلامي لجهاز الكرة بالنادي الأهلي لماذا خرج صالح جمعة من حسابات منتخب بداعي الإصابة، وفي الوقت نفسه يتدرب بشكل طبيعي مع الفريق الأحمر.

جمعة أصيب مع الأهلي وذهب للمنتخب وخضع لفحوصات ليقرر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة هيكتور كوبر استبعاده من رحلة تشاد في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2017.

لكن في الوقت نفسه بعد يومين عاد اللاعب لتدريبات الأهلي بشكل طبيعي غير متأثر بإصابة وسيسافر مع الفريق الأحمر إلى إسبانيا لملاقاة خيتافي في الدوري الأوروبي.

كيف ذلك؟

يوضح جمال جبر "إصابة صالح جمعة كانت جزعا في الرباط الداخلي للركبة".

وتابع "حين ذهب صالح إلى لم يكن في حال سيئة بالمناسبة. لكن الجهاز الطبي للفريق الوطني يعرف ما يفعله".

وفسر "الجهاز الطبي يعلم أن تلك الإصابة قد تتفاقم على الملاعب ذات النجيل الصناعي".

وأضاف "منتخب مصر كل تدريباته ستكون على نجيل صناعي لمحاكاة مباراة تشاد التي ستقام على أرض من النوع نفسه. لهذا قرر كوبر استبعاد صالح جمعة".

وأتم "لكن نحن لا نتدرب على ملعب نجيل صناعي. وقد حصل اللاعب على راحة ليومين وعاد لبرنامج تأهيلي يستجيب له بشكل جيد".

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فيديو اليوم السابع

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