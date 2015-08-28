' ما فعله الزمالك دين في رقبة شيكابالا عليه رده '

يرى أشرف قاسم رئيس قطاع الناشئين في الزمالك أن ما فعله النادي مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" هو دين في رقبة اللاعب يجب أن يرده مستقبلا.

شيكابالا قاطع نادي سبورتنج البرتغالي وعاد إلى مصر رافضا الالتزام في تدريبات فريقه حتى جاء الزمالك واشترى عقده بـ650 ألف يورو.

وأعار الزمالك اللاعب صاحبا لـ29 عاما إلى الإسماعيلي لموسم على أن يعود للقلعة البيضاء بعد ذلك إن استرد مستواه.

وقال قاسم في حوار أبرزه الزمالك عبر موقعه الالكتروني: "ما فعله النادي دين في رقبة شيكابالا".

وتابع "على شيكابالا رد هذا الدين بالعودة لمستواه ومن ثم الرجوع إلى الزمالك ليحقق له البطولات".

وأضاف "شيكابالا من اللاعبين المهرة، قصر في حق نفسه لكن عليه الآن العمل والعودة لما كان عليه من قبل".