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قرعة الدوري الأوروبي: حجازي والنني وجها لوجه.. وتريزيجيه في مجموعة نارية

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قرعة الدوري الأوروبي: حجازي والنني وجها لوجه.. وتريزيجيه في مجموعة نارية قرعة الدوري الأوروبي: حجازي والنني وجها لوجه.. وتريزيجيه في مجموعة نارية

أسفرت فعاليات قرعة الدوري الأوروبي عن اصطدام فيورنتينا الإيطالي ببازل السويسري في مرحلة المجموعات.

بازل وفيورنتينا سقطا معا في المجموعة التاسعة مع ليخ البولندي وبلينسيس البرتغالي.

وقد تشهد المباراة صداما مصريا بين أحمد حجازي مدافع فيورنتينا إن لم يرحل عن النادي البنفسجي وضده لاعب الوسط محمد النني نجم بازل.

وفي المجموعة العاشرة سيصطدم محمود حسن "تريزيجيه" مع أندرلخت بتوتنام هوتسبر وموناكو الفرنسي وكاراباج .

عمر جابر

أما اللاعب المصري الثالث في الدوري الأوروبي وهو أحمد حسن "كوكا" فقد اصطدم فريقه سبورتنج براجا البرتغالي بالعملاق الفرنسي مرسيليا.

ووقع مرسيليا مع سبورتنج براجا وجرونجين الهولندي وليبيرك التشيكي.

وفي حال وقع عمر جابر نجم الزمالك عقدا مع بوردو الفرنسي الطامع في خدمات المصري الدولي سيجد القائد الثاني للفرسان مجموعة صعبة.

فبوردو الفرنسي اصطدم بروبن كازان الروسي وسيون السويسري والأقوى في البطولة ربما ليفربول الإنجليزي.

المجموعات:

المجموعة الاولى: سيلتك - اياكس - فينيرباشته - مولديه

المجموعة الثانية: ليفربول - روبن كازان - بوردو - سيون

المجموعة الثالثة: دورتموند - باوك اليوناني - كراساندور - كابالا

المجموعة الرابعة: نابولي - كلوب بروج - ليجيا بارسوفا - ميجيلاند

المجموعة الخامسة: فياريال - فيكتوريا بلزن - رابيد فيينا - دينامو مينسك

المجموعة السادسة: مارسيليا - سبورتنج براجا - سلوفان ليبريك - جرونيجن

المجموعة السابعة: دنيبرو - لاتسيو - سانت اتيان - روزنبورج

المجموعة الثامنة: لشبونة - بشكتاش - لكوموتيف موسكو - سكندربيو

المجموعة التاسعة: بازل - فيورنتينا - ليخ بوزنا - اويس بيلانينسس

المجموعة العاشرة: توتنام - اندرلخت - موناكو - كاراباج

المجموعة الـ11: شالكة - ابويل - سبارتاج براجا - استيراس تريبوليس

المجموعة الـ12: أثليتك بلباو - الكمار - اوسبورج الالماني - بارتيزون الصربي

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