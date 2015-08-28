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باسم علي يكتفي بالتأهيل

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باسم علي يكتفي بالتأهيل باسم علي يكتفي بالتأهيل

اكتفى باسم علي الظهير الأيمن للأهلي بأداء تدريبات تأهيلية فقط خلال المران الصباحي للفريق الأحمر.

وكان الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك قد فضل إقامة المران صباح اليوم لمنح اللاعبين فترة راحة كافية قبل السفر إلى إسبانيا.

ويسافر الأهلي إلى إسبانيا صباح السبت استعداداً لمواجهة خيتافي يوم 3 سبتمبر.

باسم علي من ركائز الأهلي في الجبهة اليمنى ويشارك كظهير حين يلعب أحمد فتحي في مركز لاعب الوسط المدافع.

وكان باسم علي قد ساهم في فوز الأهلي بالكونفدرالية الموسم المنصرم وكأس السوبر المحلي واحتلال الفريق وصافة الدوري المصري وبلوغ نصف نهائي الكأس والكونفدرالية.

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