بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع رفع القمامة بـ"المروة" وأرض الجمعيات

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية بمنطقة الشيخ زايد، والتى تضمنت الجولة تفقد ومتابعة محافظ الإسماعيلية ومرافقيه من القيادات التنفيذية لما يجرى تنفيذه من أعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات والرتش بمنطقة "المروة" بجوار حديقة الفروسية، ومتابعة أعمال تطهير منطقة مجمع الأبراج السكنية بأرض الجمعيات، وما تم تنفيذه من أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وتركيب الكشافات.

يأتى ذلك فى إطار استكمال تنفيذ برامج وخطة محافظة الإسماعيلية للنظافة العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

ورافقه خلال الجولة كل من المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث.

والتقى المحافظ بعدد كبير من أهالى ومواطنى تلك المناطق، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم التى وعد بدراستها والعمل على تنفيذها فى أسرع وأقل وقت ممكن، وفى إطار الإمكانيات المتاحة واللوائح والقوانين والحفاظ على المصلحة العامة.

وأكد محافظ الإسماعيلية لجموع المواطنيين على أنه لابد من تفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية مع الأجهزة التنفيذية، جنبا إلى جنب من أجل تحقيق القدر الأكبر من الإنجاز فيما يتعلق بمنظومة النظافة العامة، ومشيرا إلى أن الخطة التنفيذية للمحافظة تتضمن التركيز فى أعمال النظافة خلال تلك الفترة على الشوارع الفرعية والخلفية والمناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، ومؤكدا أنه لن يهدأ له بال إلا بعد أن تستعيد الإسماعيلية كاملة وجهها الحضارى المشرق وتعود لسابق عهدها كمدينة نظيفة صديقة للبيئة.

وأضاف المحافظ أنه سوف يتم تطبيق قانون مخالفات النظافة العامة بكل حسم على الجميع دونما أى استثناءات.



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